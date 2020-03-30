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Распространение коронавируса нового типа

Кингисепп закрыли для посещения

Местная жительница вернулась из Доминиканской Республики и у нее нашли коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ввели ограничения на посещение и перемещения жителей приграничного города Кингисепп, где был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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"Кингисепп ограничен для посещения", - сказала представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

С 31 марта в Ленинградской области вступают в действие новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, объявил в понедельник губернатор Александр Дрозденко. В их числе - ограничение передвижения за пределы населенных пунктов в случае подтверждения заболевания коронавирусной инфекцией в границах населенного пункта. По последним данным регионального Роспотребнадзора, один из новых случаев заболевания в Ленинградской области был зарегистрирован у жительницы Кингисеппа, прибывшей из Доминиканской Республики.

Кингисепп - административный центр Кингисеппского района, расположенного на юго-западе Ленинградской области недалеко от государственной границы с Эстонией.

По данным на 30 марта, в Ленинградской области всего зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выздоровел и выписан из стационара.

Кроме того, в понедельник стало известно, что Северо-Западная пригородная пассажирская компания частично или полностью отменила сообщение электричек по ряду пригородных маршрутов в Финляндском, Московском и Северном, Балтийском, а также Витебском направлениях. Всего под ограничение попали более 190 маршрутов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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