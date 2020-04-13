Фотоконкурс-исследование о деревянных лодках объявлен в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 13 апреля. /ТАСС/. Фотоконкурс-исследование "Наследие деревянного судостроения Поморья" о деревянных лодках, сохранившихся в Архангельской области, объявлен в понедельник в регионе, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Наследие деревянного судостроения Поморья" - так называется новый творческий проект, который Товарищество поморского судостроения запускает в партнерстве с Северным морским музеем, Кенозерским национальным парком и Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова. Северян приглашают к участию в фотоконкурсе, цель которого - сбор информации о сохранившихся в Архангельской области деревянных лодках", - говорится в сообщении.

В рамках конкурса предлагается сделать фотографии, посвященные маленьким деревянным судам родного города, села или деревни. На севере было много разновидностей деревянных лодок, которые назывались карбасы, зырянки, кенозерки. Как пояснил ТАСС руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, много лодок брошенных, и суда строят все реже. "В комментарии к фото желательно указать, где находится судно, в каком году построено, кто его сделал, для каких целей лодка использовалась", - сказал он, уточнив, что нужны и основные размеры судна.

По итогам сбора фоторабот будет открыта выставка, а также составлена картотека поморских судов, уцелевших по берегам Белого моря, рек и озер области. Фотографии принимаются на конкурс до 15 июня.