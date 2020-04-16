Архангельская область получила 85 млн рублей на проект "Чистая вода"

АРХАНГЕЛЬСК, 16 апреля. /ТАСС/. Архангельская область получила в 2020 году более 85 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта "Чистая вода", сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и правительством Архангельской области о выделении региону субсидии на реализацию федерального проекта "Чистая вода" в 2020 году. Размер федеральной субсидии - более 85 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на повышение качества питьевого водоснабжения в четырех населенных пунктах Архангельской области. В 2020-2021 годах в селе Шангалы Устьянского района планируется строительство магистрального водопровода, в деревне Кузнецово Холмогорского района - станции очистки холодной воды, в Архангельске на Кегострове и в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района - водоочистных сооружений.

Не позднее 27 апреля муниципальные образования должны объявить конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы. Контракты должны быть заключены к 24 мая 2020 года.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).