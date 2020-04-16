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Ученые КНЦ РАН в Апатитах Мурманской области начали читать курс лекций об Арктике онлайн

Лекции будут начинаться в 15:00 и пройдут 17, 21, 24, 27 и 30 апреля

МУРМАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Курс лекций об Арктике, о природных богатствах Кольского полуострова и природных явлениях начали читать онлайн ученые Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) в Апатитах Мурманской области на своем канале в YouTube. Об этом сообщила ТАСС помощник председателя ФИЦ КНЦ РАН Юлия Гилярова.

"В условиях эпидемиологической ситуации мы все мероприятия, которые невозможно провести в режиме онлайн, отменили, наши ученые, находясь на самоизоляции, еженедельно будут проводить лекции на нашем канале на YouTube, до конца апреля намечено шесть выступлений", - рассказала Гилярова.

Он уточнила, что диапазон тем для лекций будет широким, от первых открытий академика А.Е. Ферсмана во время экспедиции в Хибины, положившей начало изучению и использованию горных богатств региона, до легенд о камнях Кольского полуострова, полярных сияниях и полезных экопривычках.

По информации КНЦ РАН, лекции всегда будут начинаться в 15 часов и пройдут 17, 21, 24, 27 и 30 апреля. Первая лекция состоялась в четверг, она была посвящена озеленению и рекультивации нарушенных территорий.

Кольский научный центр Российской Академии наук - единственный в России федеральный исследовательский центр, расположенный за Полярным кругом. Центр основан в 1930 году академиком А.Е. Ферсманом как Хибинская горная станция АН СССР, с тех пор Кольский научный центр остается форпостом отечественной академической науки в русском Заполярье.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область
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