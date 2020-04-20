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СК изучает рассекреченные материалы о геноциде в концлагерях в Карелии в годы войны

Во время оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, среди которых были и дети

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по рассекреченным материалам УФСБ о геноциде мирного населения в концлагерях на территории современной Карелии в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях. Они были созданы на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны. "Рассекреченные материалы изучаются следователями. По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка", - уточнили в СК.

По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе дети. "Действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в СК.

Теги
РоссияКарелия
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