СК изучает рассекреченные материалы о геноциде в концлагерях в Карелии в годы войны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по рассекреченным материалам УФСБ о геноциде мирного населения в концлагерях на территории современной Карелии в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях. Они были созданы на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны. "Рассекреченные материалы изучаются следователями. По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка", - уточнили в СК.

По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе дети. "Действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в СК.