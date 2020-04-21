Флот доставит в этом году более 35,4 тыс. т грузов по программе северного завоза

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Корабли и суда Северного флота (СФ) доставят в течение года в труднодоступные пункты на Крайнем Севере и в Арктике более 35,4 тыс. т зимовочных запасов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба флота.

"Всего в рамках северного завоза 2020 года, который продлится до 1 октября, планируется доставить более 35,4 тыс. т различных материальных средств в более чем 60 подразделений и частей СФ и Минобороны России, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере и в Арктике", - говорится в сообщении.

Завоз зимовочных запасов будут осуществлять несколько отрядов судов обеспечения, в которые войдут килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, арендованные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов и котельного топлива.

Как сообщает пресс-служба, в настоящее время идет накопление материальных средств, горюче-смазочных материалов и котельного топлива в пунктах базирования флота для доставки в Арктику.