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Новая система обращения с ТКО

Власти НАО планируют объявить конкурс на выбор регоператора ТКО в июне 2020 года

В отборе смогут участвовать и действующие региональные операторы

ТАСС, 22 апреля. Конкурс на выбор регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ненецком автономном округе (НАО) планируется объявить в июне этого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации НАО.

"В настоящее время в соответствии с законодательством мы возложили функции региональных операторов на два муниципальных унитарных предприятия (МУП), но это возможно только на один год. Торги по конкурсному отбору новых региональных операторов предварительно будут объявлены в июне 2020 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством статус регионального оператора будет присвоен победителям торгов на срок не более чем десять лет. Участвовать в отборе смогут и действующие региональные операторы.

Решение о возложении на них функции регионального оператора было принято после того, как в декабре 2018 года единый региональный оператор, выбранный на основе конкурсных процедур, отказался от осуществления деятельности в регионе. После этого переход на новую систему обращения с отходами был отложен до января 2020, в регионе была пересмотрена территориальная схема обращения с ТКО.

С 1 января 2020 года в НАО приступили к работе два региональных оператора по обращению с ТКО. В зоне ответственности "Комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию" находятся Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска, в ведении муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" - все остальные населенные пункты. Нормативы накопления ТКО в Нарьян-Маре, поселках Искателей и Амдерма составляют 2,66 куб. м на человека в год и 1,16 куб. м на каждого сельского жителя в остальных населенных пунктах. Ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Нарьян-Мара, поселков Искателей и Амдерма - 115,27 рубля в месяц на каждого человека, для сельских жителей в два раза меньше - 50,27 рубля на человека в месяц.

Теги
РоссияНенецкий автономный округНовая система обращения с ТКО
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