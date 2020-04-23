В Петербурге локализовали пожар в ангаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечено, что ранг пожара снижен с повышенного номера 2 до номера 1. На месте продолжается проливка сгоревших конструкций. Сведения о пострадавших не поступали.

Возгорание в металлическом ангаре площадью 450 квадратных метров произошло рано утром в четверг. Для тушения задействовано 20 единиц спецтехники и 80 пожарных.