"Россети Ленэнерго" осуществит к 2025 г. цифровизацию 80 подстанций в Петербурге и области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Распределительная сетевая компания "Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") планирует до 2025 года внедрить цифровую систему автоматизированного управления на 80 подстанциях с напряжением 35-110 кВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор компании Андрей Рюмин.

"До 2025 года "Россети Ленэнерго" в рамках нового строительства и модернизации запланировали создание 50 цифровых подстанций напряжением 35-110 кВ, а также на 30 подстанциях 35-110 кВ установку элементов цифровизации на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сказал Рюмин.

В марте в "Россети Ленэнерго" утвердили Советом директоров программу "Цифровая трансформация - 2030", направленную на цифровизацию электросетевой инфраструктуры, создание единой управляемой цифровой среды, а также внедрение технологий информационной безопасности. Совокупный объем инвестиций на период 2020-2030 годов в программу составит 54,7 млрд рублей.

Мероприятия реализуются в рамках единой концепции ПАО "Россети" "Цифровая трансформация - 2030", которой зафиксированы ключевые подходы, цели, используемые технологии и комплексный план мероприятий по трансформации электросетевой инфраструктуры. В рамках программы к 2030 году все распределительные сети компании напряжением 6-10 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется оснастить интеллектуальной системой наблюдаемости и управления энергообъектов. Автоматизация распределительной электрической сети позволит ускорить процесс обнаружения неисправного участка сети и локализовать его без отключения остальных потребителей района.

"Россети Ленэнерго" обслуживают территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 7 миллионов человек. Суммарная трансформаторная мощность подстанций энергокомпании - 33,4 тыс. МВА. Ее основные акционеры - "Россети" (68,22%) и администрация Санкт-Петербурга (29,11%).