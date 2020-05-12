Власти помогут предпринимателям Ненецкого АО снизить кредитную нагрузку

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) помогут предпринимателям региона снизить кредитную нагрузку. Как во вторник говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО, Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО предложил рефинансирование бизнес-кредитов под 7,5% годовых.

"Окружным предпринимателям помогут снизить кредитную нагрузку. Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО предлагает воспользоваться заемными ресурсами Фонда для рефинансирования бизнес-кредитов под 7,5% годовых", - говорится в сообщении.

Для рефинансирования банковского кредита предприниматели могут получить микрозайм до 5 млн рублей. Срок его погашения составляет до 60 месяцев. При этом необходимым условием является залог имущества.

Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО создан в 2015 году для реализации микрофинансовой поддержки в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства в округе. Учредителем Фонда выступает Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа.