{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти помогут предпринимателям Ненецкого АО снизить кредитную нагрузку

Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО предлагает рефинансировать бизнес-кредиты под 7,5% годовых

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) помогут предпринимателям региона снизить кредитную нагрузку. Как во вторник говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО, Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО предложил рефинансирование бизнес-кредитов под 7,5% годовых.

"Окружным предпринимателям помогут снизить кредитную нагрузку. Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО предлагает воспользоваться заемными ресурсами Фонда для рефинансирования бизнес-кредитов под 7,5% годовых", - говорится в сообщении.

Для рефинансирования банковского кредита предприниматели могут получить микрозайм до 5 млн рублей. Срок его погашения составляет до 60 месяцев. При этом необходимым условием является залог имущества.

Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО создан в 2015 году для реализации микрофинансовой поддержки в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства в округе. Учредителем Фонда выступает Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Новгородской области все детсады возобновят работу в штатном режиме с июня
Сейчас из-за пандемии коронавируса в 107 дошкольных учреждениях региона работают только дежурные группы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС