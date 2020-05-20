Регоператор в Архангельской области не строит объекты, запланированные на 2020 год

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области до сих пор не приступил к строительству объектов, запланированных на 2020 год, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Региональный оператор не предпринимает каких-либо действий по строительству объектов, которые предусмотрены в рамках территориальной схемы обращения с ТКО на 2020 год. В этом году должно быть создано 26 площадок временного накопления отходов и введены 12 инсинераторных установок", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года регоператор "ЭкоИнтегратор" заключил договор оказания транспортных услуг с ООО "ЭкоПрофи". "ЭкоПрофи" в свою очередь заключил 32 договора субподряда с местными перевозчиками. Согласно контрактам, оплата их работы происходит с отсрочкой до 60 суток и привязана к проценту собираемости.

Ряд перевозчиков 19 мая приостановил вывоз мусора, в частности в Архангельске и Новодвинске из-за несвоевременной оплаты и отсутствия прозрачности в собираемых суммах за оказание коммунальной услуги. "По нашим данным, "ЭкоПрофи" должен был получить от регоператора за транспортировку отходов в период с января по март 230 млн рублей. "ЭкоИнтегратор", по данным на 18 мая, перечислил перевозчику 84 млн рублей. "ЭкоПрофи" в свою очередь перечислил местным перевозчикам лишь 57 млн рублей. При этом за этот же период регоператор собрал 230 млн рублей", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александра Ерулика. Министерство рекомендовало заключить с перевозчиками новые договоры, в которых будут прописаны понятные схемы и сроки оплаты.

Как отметил руководитель Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрий Некрасов, в надзорные органы поступает большое количество жалоб на качество работы регоператора, выявлено уже более сотни нарушений. До сих пор не вывозятся отходы на архипелаге Новая Земля и еще в 111 муниципальных образованиях региона.