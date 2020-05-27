Мероприятия в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в НАО перенесли на осень

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, запланированные в Ненецком автономном округе (НАО) на июнь 2020 года, перенесли на сентябрь в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба Ненецкого краеведческого музея.

Протопоп Аввакум - идеолог и самый видный деятель старообрядчества в период его возникновения. В Пустозерске находился в ссылке, где и был сожжен. Пустозерск - первый город на русском Севере, был основан в 1499 году на Печоре. Пустозерское городище находится в 20 км от Нарьян-Мара.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции научно-практическая конференция "Пустозерская проза протопопа Аввакума - мировое духовное и культурное наследие", посвященная 400-летию со дня рождения писателя и религиозного деятеля XVII века, пройдет 5-6 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС руководитель Старообрядческой поморской общины Нарьян-Мара Александр Ляпунов, с 4 по 6 сентября пройдут и другие мероприятия, ранее заявленные на июнь. "5 сентября в 10 утра пройдет открытие барельефа протопопу Аввакуму в церковном комплексе. А 6 сентября в 8 утра начнется крестный ход Нарьян-Мар - Устье - Тельвиска - Пустозерск", - пояснил Ляпунов.