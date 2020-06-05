Минприроды заключило госконтракт по проектированию ликвидации полигона "Красный бор"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды России приступило к проектированию работ по ликвидации полигона токсичных отходов "Красный бор" в Ленинградской области, соответствующий госконтракт заключен с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, распространенном в пятницу.

"Государственный контракт на выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде заключен с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Мероприятия включают проведение инженерных изысканий, разработку проектной, рабочей и сметной документации с прохождением необходимых государственных экспертиз", - говорится в сообщении.

Проектирование ликвидации проводится Минприроды совместно с ФГКУ "Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный бор".

Отмечается, что на данный момент со стороны ФГУП "Федеральный экологический оператор" проведены исследования объекта, изучен международный опыт в ликвидации аналогичных объектов накопленного экологического вреда, проводятся консультации с экспертным сообществом.

О полигоне

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", целями которого являются ликвидация опасных хранилищ и свалок, а также создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство к 2024 году семи заводов по их обработке. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II класса опасности вырастет до 65%.