Архангельская область получит более 95 млн рублей на поддержку МСП

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. /ТАСС/. Архангельская область получит более 95 млн рублей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" из федерального бюджета для оказания помощи бизнесу, пострадавшему в период пандемии. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее власти сообщали, что в регионе в период пандемии пострадали около 11 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Средства в размере 95,1 млн рублей будут направлены на докапитализацию регионального микрофинансового Фонда МКК "Развитие". Целевое назначение федеральной поддержки - достижение результатов региональной составляющей нацпроекта. Главная задача - поддержать организации и предприятия, которые наиболее остро нуждаются в содействии в непростой экономический период", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, средства будут получены в июне. Благодаря такой поддержке предприниматели региона смогут оформить заем по ставке от 2,75% годовых в размере до 5 млн рублей сроком до трех лет.

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. Общий бюджет проекта в Пермском крае, по словам Макаренко, до 2024 года составит порядка 2 млрд рублей, из них чуть больше 100 млн рублей - это средства регионального бюджета, остальные же - федеральные. В секторе МСП занята треть рабочей силы региона - свыше 370 тыс. человек.