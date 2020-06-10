Создание НОЦ войдет в программу развития Архангельской области и Ненецкого АО

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. /ТАСС/. Проект создания Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ) будет включен в программу социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Об этом в среду сообщил врио главы региона Александр Цыбульский на своей странице "ВКонтакте".

Всего в России до 2024 года, согласно майскому указу президента РФ, должны появиться 15 научно-образовательных центров, создаваемых по нацпроекту "Наука". Конкретный регион для арктического НОЦ еще не выбран, сейчас на это право претендуют, в частности, Архангельская область, Якутия и Мурманская область.

"Создание на базе САФУ научно-образовательного центра мирового уровня войдет в число проектов программы ускоренного социально-экономического развития Архангельской области и НАО. Сегодня проект программы развития САФУ получил одобрение на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Ранее в университете сообщали, что НОЦ, который планируется создать на базе вуза, будет решать задачи по созданию новых материалов и технологий. Прежде всего, это исследования и разработки для предприятий судостроения и судоремонта, комплекс работ, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктическом шельфе, начиная от оценки экологических рисков, разработки и использования технологий глубоководных работ, подготовки морской арктической техники, добывающих комплексов. В сферу перспективных направлений центра включены задачи логистики для оптимизации доставки грузов по Северному морскому пути в интересах добывающих компаний, Министерства обороны РФ.

САФУ был создан в 2010 году на базе Архангельского государственного технического университета и Поморского государственного университета по указу президента РФ Дмитрия Медведева. Университет является крупнейшим научно-образовательным центром на северо-западе России, входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Миссия САФУ как федерального университета напрямую связана с реализацией Арктической стратегии Российской Федерации и созданием инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.