Правительство рассмотрит исполнение бюджета за I квартал 2020 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кабинет министров под председательством Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг, 11 июня. На повестку дня вынесено 24 вопроса. Как сообщила пресс-служба правительства, ключевой темой станет вопрос об исполнении федерального бюджета за I квартал 2020 года.

Расходы бюджета в 2020 году с учетом изменений для реализации социальных мер, которые были озвучены президентом РФ в послании Федеральному собранию, запланированы в размере 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году. Доходы бюджета планируются на уровне 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году.

По словам министра финансов Антона Силуанова, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом около 4% ВВП вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей. Несмотря на это, Минфин не намерен урезать расходы в текущем году, а при необходимости нарастит их.

Кроме того, по словам министра, Минфин планирует занять 1,5-2% ВВП, чтобы компенсировать выпадающие ненефтегазовые доходы, привлечь с рынка 4-4,5 трлн рублей.

Поправки в законодательство

Ряд вопросов, вынесенных на обсуждение, касаются внесения изменений в действующее российское законодательство. В частности, министры примут решение в отношении предлагаемых поправок в Налоговый кодекс. Как уточняется в материалах к заседанию, законопроектом предусматривается унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, и расширяется их перечень. Авторы законодательной инициативы полагают, что реализация законопроекта станет стимулом для предпринимателей в сфере оказания бытовых услуг.

Другой блок вопросов касается совершенствования законодательства РФ в сфере противодействия экстремистской деятельности, реализации прав граждан по распоряжению средствами материнского капитала, установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, а также поправок в закон "О стандартизации". Поправками к закону "Об электроэнергетике" предлагается наделить правительство полномочием по установлению случаев, при которых возможно приостановление вывода из эксплуатации одного объекта электроэнергетики в связи с необходимостью продолжения эксплуатации другого объекта.

Поддержка программ развития регионов

Целый ряд пунктов повестки посвящен выделению субсидий регионам России, в том числе тем, по которым ранее были утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития (речь идет о субъектах Федерации с самыми низкими соответствующими показателями). В частности, планируется выделить средства на реализацию индивидуальных социально-экономических программ развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020-2024 годы, направленных на снижение безработицы и рост доходов населения этих регионов.

Еще один проект распоряжения предусматривает поддержку развития Республики Марий Эл в различных сферах, что должно способствовать тем же целям снижения уровня безработицы и роста среднедушевых денежных доходов. Подготовлены аналогичные распоряжения, касающиеся выделения бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ развития и решение ключевых социально значимых проблем Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии.

Кабмин рассмотрит вопрос о внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов регионам России на развитие дорожного хозяйства, обеспечивающего транспортную связанность между центрами экономического роста. "Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить ускорение начала и реализации выполнения работ на объектах дорожного хозяйства в Красноярском крае и Воронежской области", - говорится в материалах кабмина.

Кроме того, планируется утвердить распределение в 2020 году субсидий из федерального бюджета 39 регионам страны на стимулирование увеличения производства масличных культур.

На заседании будет принято решение о внесении изменений в распределение объемов субсидий на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год. Увеличение объема субсидий бюджетам 19 субъектов РФ позволит обеспечить осуществление в 2020 году регионами выплат дополнительно на 890 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет в полном объеме.

Поддержка отраслей экономики

Отдельный блок вопросов касается поддержки отраслей промышленности. На предстоящем заседании будет принято решение о выделении Минпромторгу из Резервного фонда правительства средств на предоставление бюджетных субсидий федеральному Российскому фонду технологического развития. Это позволит простимулировать промышленные предприятия и даст возможность внедрять наилучшие доступные технологии, проводить политику импортозамещения, повышения экспортного потенциала, производительности труда, уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, а также производить на территории РФ оборудование и продукцию для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия. Часть средств может быть направлена на закупку готовой продукции, в том числе за пределами страны, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.

Министры примут решение о закупке автомобильной техники в рамках средств федерального бюджета в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов. Эта мера позволит поддержать объемы выпуска высоколокализованных российских производителей автомобильной техники, пострадавших от коронавируса, и обеспечит дополнительное автопроизводство.

Предлагается также выделить Минэкономразвития из Резервного фонда правительства средств на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности.

МВД России из Резервного фонда правительства планируется выделить бюджетные ассигнования для приобретения дезинфекционных средств для обработки объектов, а также средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел.

В завершение заседания члены правительства обсудят внесение изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета региональным бюджетам. Средства будут направлены на софинансирование расходов регионов на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам и работникам социального обслуживания, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.