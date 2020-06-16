Статуя Геракла XVIII века вернулась в Царское Село после первой за 70 лет реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Бронзовая статуя Геракла конца XVIII века, в годы Великой Отечественной войны вывезенная в Германию и едва избежавшая переплавки, вернулась после реставрации на свое историческое место в музее-заповеднике "Царское Село", сообщили во вторник в пресс-службе музея. Для проведения восстановительных работ фигура впервые за 70 лет покинула его пределы.

"Мы рады, что наш знаменитый мифологический герой вернулся домой. Без него Камеронова галерея выглядела пустой, его спутнице Флоре пришлось зимовать одной. Надеюсь, что в обозримом будущем парки вернутся к привычной, докарантинной жизни и наши посетители вновь смогут прогуляться по колоннаде", - привели в пресс-службе слова директора музея-заповедника "Царское Село" Ольги Таратыновой.

Фигуры Геракла и Флоры украшают лестницу Камероновой галереи в Екатерининском парке. Они созданы в 1787-1788 годах (одновременно со строительством галереи) по воле императрицы Екатерины II. Это копии с античных мраморных статуй, отливки из бронзы выполнил в литейной мастерской Академии художеств мастер Василий Можалов по моделям скульптора Федора Гордеева. Герой древнегреческих мифов Геракл, воплощающий физическую силу, запечатлен в момент отдыха после свершения очередного подвига. Три яблока, добытые им в саду Гесперид, зажаты в правой руке, отведенной за спину, левая рука устало опирается на палицу.

В сентябре прошлого года фигура Геракла впервые за семь десятилетий покинула Царское Село и отправилась на реставрацию, работы велись девять месяцев специалистами мастерской "Наследие". Мастера устранили среди прочего мелкие пробоины, вмятины и трещины, сохранили историческую патину, расчистили и обработали скульптуру изнутри, а также укрепили конструкцию каркаса.

"На долю Геракла и Флоры выпали непростые испытания. Во время Великой Отечественной войны статуи вывезли в Германию. Осенью 1947 года директору Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов-музеев Анатолию Михайловичу Кучумову удалось найти их в Германии во дворе медеплавильного завода города Галле. Они чудом не ушли в переплавку. Уже в декабре 1947 года Геракл и Флора вернулись на свои исторические места", - отметили в пресс-службе.

В ожидании открытия

Екатерининской и Александровский парки музея-заповедника пока остаются закрытыми для публики из-за действующих ограничений для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В музее выразили надежду, что долгожданная встреча с посетителями произойдет в ближайшее время. В Царском Селе ранее начали продажу онлайн-билетов в Екатерининский парк с открытой датой.

Все экспозиции "Царского Села" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановили работу с 18 марта до особого распоряжения. Музей продолжил общение с аудиторией в онлайн-формате, расширив присутствие на разных интернет-платформах и запустив целый ряд трансляций экскурсий и лекций, показы документальных фильмов и многое другое.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.