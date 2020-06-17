Более 75% зараженных коронавирусом в НАО выздоровели

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Ненецком автономном округе (НАО) достигло 70 человек, всего с начала пандемии в регионе выявлено 90 случаев заражения, сообщила в среду пресс-служба региональной администрации. Таким образом, в округе выздоровели более 75% инфицированных граждан.

"На утро 17 июня на территории региона зарегистрировано 90 случаев заражения. За прошедшие сутки в НАО выздоровели два пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. <...> С начала пандемии вылечено [еще] 68 человек, двое скончались в период лечения от основных хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе 18 человек с выявленным коронавирусом проходят лечение в стационарных и амбулаторных условиях. В частности, в специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы находятся восемь человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция, девять пациентов получают амбулаторное лечение на Харьягинском месторождении, один - на месторождении Западное Хоседаю.

Ранее власти НАО для сохранения положительной динамики заражения коронавирусной инфекцией продлили режим повышенной готовности в регионе до 3 июля, разрешив с 15 июня работу некоторых спортивных учреждений (теннисные корты и катки).