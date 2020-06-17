Архангельские власти направят более 200 млн рублей на строительство соцобъектов

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области направят более 200 млн рублей, полученных из федерального бюджета, на строительство в 2020 году трех детских садов, школы и спортивного комплекса в муниципалитетах региона. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Полученные средства позволят профинансировать расходные обязательства областного бюджета на строительство школы в областном центре, трех детских садов в Архангельске, Котласе и Пинежском районе, спортивного комплекса на стадионе "Север" в Северодвинске. Работы на этих объектах, запланированные на текущий год, будут полностью профинансированы из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, получение федерального финансирования позволило внести изменения в расходную часть областного бюджета на 2020 год. Более 200 млн рублей высвободившихся средств направят на строительство соцобъектов.

"Высвободившиеся средства областного бюджета будут распределены. Более 166 млн рублей перенаправят на возведение школ в Котласе и селе Ильинско-Подомское Вилегодского района, а также на строительство многоквартирного дома в Архангельске. Еще 35 млн рублей будут потрачены на строительство дороги в Котласе, а также на ремонт и содержание других региональных автодорог", - отмечается в сообщении.

О нацпроекте

Строительство новых детских садов и спортивных комплексов в регионах России проводится по нацпроекту "Демография". Нацпроект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Создание новых школ предполагает нацпроект "Образование", который охватывает период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, проект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.