Жители НАО с Московской и Нижегородской пропиской смогут голосовать дистанционно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа (НАО), которые имеют постоянную регистрацию в Москве или Нижегородской области, смогут принять участие в дистанционном голосовании по поправкам к Конституции РФ. В самом округе такой формат не будет использоваться, сообщила в четверг пресс-служба администрации НАО.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля. Москва и Нижегородская область выбраны ЦИК РФ в качестве пилотных проектов для проведения дистанционного электронного голосования, которое будет проводиться с 25 по 30 июня.

"Если жители НАО имеют постоянную регистрацию в городе Москве или в Нижегородской области, то они также могут проголосовать дистанционно на портале Госуслуги. Для участия в голосовании необходимо подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги. В Ненецком округе проголосовать дистанционно нельзя", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, все остальные граждане, зарегистрированные в НАО, примут участие в голосовании 1 июля в участковых избиркомах. Для жителей, которые по состоянию здоровья и некоторым другим причинам не смогут явиться на избирательные участки самостоятельно, будет организовано голосование на дому.

Поправки к конституции

Президент РФ Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.