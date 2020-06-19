Власти Ненецкого автономного округа объявили конкурсный отбор новых регоператоров ТКО

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Конкурс на выбор регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) объявлен в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации региона.

"В Ненецком округе объявлен конкурсный отбор новых региональных операторов по обращению с ТКО. Предметом торгов является право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в двух зонах", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в первую входят Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска, во вторую - все остальные муниципальные образования Заполярного района и объекты, расположенные на межселенной территории.

"Статус регионального оператора будет присвоен победителям торгов на срок не более чем десять лет. Участвовать в отборе смогут и действующие региональные операторы. Заявки от потенциальных региональных операторов принимаются до 29 июня", - отмечается в сообщении.

Ранее в администрации НАО сообщали, что соглашения с действующими региональными операторами по первой и второй зонам - МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию" и МП ЗР "Севержилкомсервис" - были заключены на один год после присвоения им статусов региональных операторов - в октябре 2019 года.

Решение о возложении на эти две компании функций регоператора было принято после того, как в декабре 2018 года единый региональный оператор, выбранный на основе конкурсных процедур, отказался от осуществления деятельности в регионе. После этого переход на новую систему обращения с отходами был отложен до января 2020, в регионе была пересмотрена территориальная схема обращения с ТКО.