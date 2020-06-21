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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Северодвинска заявил, что в городе не планируют закрывать предприятия из-за пандемии

Игорь Скубенко отметил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась

ТАСС, 21 июня. Градообразующие предприятия Северодвинска, которые на данный момент работают не в полную мощность, не планируется закрывать из-за ситуации с коронавирусом и фиксирующихся случаев заражения. Об этом в ходе интервью, опубликованном на официальном сайте городской администрации в воскресенье, сообщил глава города Игорь Скубенко.

Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе на сегодняшний день заразились 2 051 человек, из них 1 464 сотрудники судостроительных предприятий. Власти Архангельской области с 6 июня ограничили въезд и выезд из города.

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"Пока так жестко не стоит вопрос. Предприятия не в полную мощь работают <...> 50% на сегодня штатной численности, поэтому подождем, посмотрим", - сказал Скубенко, отвечая на реплику ведущего, не встанет ли вопрос о закрытии градообразующих предприятий Северодвинска.

Скубенко также отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе стабилизировалась. "Мы научились правильно делать тесты, делать их вовремя, научились контролировать тех людей, которые находятся на домашнем лечении, такие тоже есть. Это бессимптомные или легкие больные. И вот так в комплексе вся работа, которую мы поводили, пока дает такую статистику мягкую", - пояснил глава города.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 4 631 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 745 пациентов выздоровели и выписаны.

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РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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