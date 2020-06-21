Глава Северодвинска заявил, что в городе не планируют закрывать предприятия из-за пандемии

ТАСС, 21 июня. Градообразующие предприятия Северодвинска, которые на данный момент работают не в полную мощность, не планируется закрывать из-за ситуации с коронавирусом и фиксирующихся случаев заражения. Об этом в ходе интервью, опубликованном на официальном сайте городской администрации в воскресенье, сообщил глава города Игорь Скубенко.

Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе на сегодняшний день заразились 2 051 человек, из них 1 464 сотрудники судостроительных предприятий. Власти Архангельской области с 6 июня ограничили въезд и выезд из города.