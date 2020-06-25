Кенозерский нацпарк примет участие в международном проекте о культурном наследии Арктики

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кенозерский нацпарк в Архангельской области стал одной из площадок международного проекта StoryTagging, целью которого является сбор и популяризация информации о культурном и природном наследии северных стран. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ.

"В Кенозерском национальном парке (Архангельская область) стартовал международный проект StoryTagging", - говорится в сообщении. Помимо России, странами-участницами проекта стали Северная Ирландия, Финляндия, Швеция и Шотландия.

Как пояснили в пресс-службе, по проекту представители творческих профессий смогут получить мини-гранты на развитие своего дела и рассказать о себе на международной площадке проекта.

"В течение двух лет участникам предстоит собирать информацию о Кенозерье: традициях, фольклоре, архитектуре, ландшафтах и всем, что отражает богатство природного и культурного наследия Русского Севера. Полученные данные будут представлены в формате "сторителлинга" (историй) на веб-сайте и в мобильном приложении проекта ", - отмечается в сообщении.

По завершении проекта нацпарк отберет лучшие работы ремесленников, художников и представителей других творческих профессий. Они смогут получить финансирование на запуск новой продукции или услуг, а также продвигать свои товары на площадках проекта.

"Результаты этого сотрудничества займут достойное место в наших туристических программах и предложениях. Очень важно, что все они связаны с глубоким знанием и пониманием наследия территории. Кроме того, проект StoryTagging позволит нам по-новому представить туристический потенциал Кенозерья для международной общественности", - процитировали в пресс-службе начальника службы развития Кенозерского нацпарка, координатора проекта Александру Яковлеву.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.