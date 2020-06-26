Кунсткамера планирует воссоздать экспозиции о народах Арктики в исполнении XVIII-XIX вв.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН планирует воссоздать этнографические экспозиции в исполнении XVIII-XIX веков, которые будут посвящены коренным народам российской Арктики. Об этом в пятницу в региональном пресс-центре ТАСС сообщил директор Андрей Головнев.

"Я думаю, что мы восстановим справедливость и, когда в Кунсткамере будет проводиться реэкспозиция, вернем имперскому прошлому музея то исходное состояние, с которого все начиналось. В моих планах восстановить российскую этнографию в исполнении кунсткамеры XVIII-XIX веков. Соответственно, там будет север и Арктика", - сказал Головнев, не уточнив в какие сроки планируется провести преобразования.

По его словам, первые этнографические коллекции собирали российские монархи. Например, Петр I привозил экспонаты из других стран, в частности из Дании. Его преемники собирали коллекции, посвященные этнографии российских народов севера. Часть экспонатов была утрачена в пожарах. До этого этнографические выставки о народах севера не ставили перед собой задачу возвращения экспозиций к имперскому облику.

"Там обязательно будет север. Северные народы дают самую яркую, самую экзотичную картинку в своем облике, в своих одеяниях, религии, образе жизни", - отметил Головнев.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня Кунсткамера - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук. Включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.