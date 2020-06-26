Игровое приложение разработали в детском технопарке Архангельска ко Дню кораблестроителя

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Воспитанники детского технопарка "Северный кванториум", который был создан в Архангельске по нацпроекту "Образование", при участии судостроительного завода "Севмаш" (входит в ОСК) разработали игру "Подлодка" для смартфонов, посвященную морским боям. Приложение было создано в преддверии Дня кораблестроителя, который отмечается 29 июня, сообщается в пятницу на сайте предприятия "Севмаш".

"Новое игровое приложение "Подлодка" в преддверии Дня кораблестроителя запустили воспитанники технопарка "Северный кванториум" при участии инженеров Севмаша. Приложение поддерживается на смартфонах с операционной системой Android", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте, игроку предлагается управлять подводной лодкой и преодолевать полосу препятствий из мин и айсбергов. В финале подлодке предстоит сразиться с авианосцем противника. Игра является аркадой с 2D графикой.

"Естественно, такая работа ведется не ради развлечения, мы стремимся научить ребят проектному мышлению и умению работать на результат. Такой подход вызывает у детей живой интерес к предмету, а заодно они узнают много нового о кораблях и своей стране", - приводятся в сообщении слова координатора проекта Александра Спиридонова.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Они создаются в регионах РФ по нацпроекту "Образование". "Северный кванториум" стал первым подобным учреждением в Архангельской области.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.