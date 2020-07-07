Курсы по экологической безопасности для недропользователей Якутии запустят в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга совместно с учебным инновационным центром города в июле запустят онлайн-курсы, направленные на повышение квалификации в области экологической безопасности для якутских специалистов, работающих на месторождениях в Арктике. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

"Комитет по делам Арктики и учебный инновационный центр реализуют первые совместные обучающие курсы для компаний-недропользователей Якутии, работающих на территории регионов Арктической зоны РФ (АЗРФ). Курсы направлены на повышение уровня квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности регионов АЗРФ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, инициатором проекта выступили руководители ряда районов Якутии, на территории которых ведется промышленная добыча углеводородов. Курсы будут проходить в дистанционном режиме, обучение можно проходить по трем программам: обеспечение экологической безопасности в Арктике, обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами в Арктике, а также охрана окружающей среды. Длительность курсов варьируется от 32 до 112 часов.

"Комитетом уже на протяжении последних двух лет готовятся обучающие программы для переподготовки и повышения квалификации специалистов АЗРФ по специальностям, востребованным на рынке труда регионов Арктики. Эти программы предназначены для учебных заведений Санкт-Петербурга, осуществляющих подготовку кадров для регионов АЗРФ", - добавляется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня такие курсы уже включены в учебные планы Российского гидрометеорологического университета (Петербург), Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра и некоторых других учреждений. В прошлом году по таким курсам обучение прошли более 30 специалистов. В настоящее время рассматривается вопрос о внедрении арктических программ в учебный процесс Санкт-Петербургского государственного университета.