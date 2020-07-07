Власти Архангельской области окажут помощь трем районам, пострадавшим от паводков

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области выделят 1,54 млн рублей в качестве компенсации жителям Котласа, Ленского и Котласского районов, которые пострадали от майских паводков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее власти области сообщали, что жители, пострадавшие от паводков, получат компенсации на общую сумму 16,5 млн рублей. 30 июня более 1,6 млн рублей было перечислено на эти цели в бюджеты Красноборского, Лешуконского, Холмогорского и Шенкурского районов.

"Средства - 1,54 млн рублей - будут перечислены в бюджеты Котласа, Ленского и Котласского районов, завершивших обследование пострадавшего имущества граждан и подготовивших документы на предоставление средств из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, суммы включают в себя выплаты по единовременной материальной помощи и компенсации за частичную утрату имущества первой необходимости. В ближайшие дни также поступят уточненные документы по оказанию материальной помощи от жителей еще нескольких пострадавших от паводка районов области.