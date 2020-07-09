Центр развития человеческого капитала начнет работать в Архангельске

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) совместно с региональными властями, университетами и союзом "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) откроют в Архангельске центр развития человеческого капитала. Его цель - помощь в профориентации и трудоустройстве молодых людей, сообщает в четверг пресс-служба АРЧК.

"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике совместно с правительством Архангельской области, агентством развития Архангельской области, Союзом молодых профессионалов WorldSkills, Северным (Арктическим) федеральным университетом и Северным государственным медицинским университетом откроют Центр развития человеческого капитала в Архангельске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель нового проекта - выстраивание системы профориентации старшеклассников, помощь молодым людям в получении профессионального образования и трудоустройстве на предприятия Арктической зоны России.

"АРЧК видит основным приоритетом своей работы в Арктике вовлечение местных молодых людей в возможности получения качественного профессионального образования в арктических вузах и ссузах и дальнейшего трудоустройства в Арктической зоне России. Центр позволит помогать выстраивать жизненные планы ребят с Арктикой. <…> Наша задача - донести до старшеклассников и их родителей информацию о том, что молодые люди могут получить высококачественное образование на базе более 100 колледжей и пяти вузов Арктической зоны", - приводят в сообщении слова заместителя гендиректора АРЧК Ивана Ефимова.

По данным агентства, уже в этом году 50 молодых людей должны пройти стажировки и получить возможность трудоустройства на предприятиях региона.

АРЧК было создано, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2019 году агентство помогло трудоустроить на предприятия макрорегиона почти 8 тыс. специалистов, открыть 17 образовательных программ в колледжах и вузах ДФО. С декабря 2019 года функции АРЧК распространены на Арктическую зону РФ.