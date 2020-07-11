На развитие сельских поселений Коми выделят 52 млн рублей

ТАСС, 11 июля. Власти Коми приняли решение поддержать финансово сельские поселения республики и выделить более 52 млн рублей на благоустройство и социально-экономическое развитие. Об этом в субботу сообщил врио главы Республики Коми Владимир Уйба, разместив видеообращение в социальной сети "ВКонтакте".

"Главы в Усть-Вымском районе отметили нехватку средств на благоустройство. Поскольку небольшие поселения не могут участвовать в программе формирования комфортной городской среды, то мы приняли решение поддержать их и выделить дополнительные средства в виде дотаций на социально-экономическое развитие. Общая сумма этого года составит более 52 млн рублей", - сказал Уйба.

Врио главы республики 9 июля посетил с рабочей поездкой Усть-Вымский район, в селе Айкино он встретился с депутатами и главами сельских поселений, которые отметили дефицит средств и обратились за помощью.

По информации пресс-службы врио главы республики, Усть-Вымский район из обозначенной суммы получит более 2,56 млн рублей.