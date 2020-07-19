Главные мосты Петербурга развели днем для тренировки морского парада ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Сводная тренировка Главного военно-морского парада прошла в воскресенье днем в Кронштадте и Санкт-Петербурге, для репетиции развели четыре главных моста города, сообщили ТАСС в пресс-службе ВМФ России.

"Около 20 кораблей приняли участие в сводной тренировке. Около 10 кораблей прошли на рейде Кронштадта в соответствии с программой парада, по Неве прошли назначенные корабли в парадном строю. Была разводка Дворцового, Благовещенского, Литейного и Троицкого мостов", - рассказал собеседник агентства.

Пешие парадные расчеты приняли участие в тренировке на Сенатской площади. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащие использовали 1,5 тонны специального раствора, чтобы продезинфицировать места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию.

"Кроме того, специалистами была проведена спецобработка автомобильного транспорта, доставившего участников парада к месту проведения репетиции",- говорится в сообщении ЗВО.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих.

По случаю Дня ВМФ также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.