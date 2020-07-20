Краеведческий музей Воркуты к 100-летию Коми откроет три экспозиции

СЫКТЫВКАР, 20 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Воркутинский краеведческий музей после восьми лет переездов получил помещения в центре заполярного города Воркуты, где сейчас проводит ремонт и обустраивает первую постоянную экспозицию - зал истории Воркуты. Его готовят совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа и откроют к осени этого года, рассказал ТАСС и.о. начальника управления культуры администрации Воркуты Владислав Токмянин.

Музей, основанный в 1960 году, восемь лет назад остался без постоянного помещения и без экспозиций, потому что здание, в котором он располагался, выкупили частные лица.

"Воркутинский краеведческий музей получил постоянное помещение в центре города, в здании бывшей Детской школы искусств. Сейчас там проводят ремонт и одновременно готовят первую постоянную экспозицию - зал истории Воркуты. Его создают совместно с Государственным музеем ГУЛАГа, наше сотрудничество длится уже несколько лет, поскольку история Воркуты неразрывно связана с темой ГУЛАГа. К 100-летию Республики Коми в августе 2021 года будут открыты еще две постоянные экспозиции - "Освоение Печорского угольного бассейна" и "Арктика и человек. Экология и природа", - рассказал ТАСС Токмянин.

По его словам, так получилось, что восемь лет назад здание, в котором располагался музей, выкупили частные лица, музею пришлось съехать. Поначалу здание, куда он вынужденно переселился, активно ремонтировали, заменили кровлю, окна, сантехнику, затем работы прекратились. Дальнейшая реконструкция была неподъемной ношей для городского бюджета, а многочисленные заявки на грантовые конкурсы результата не дали. Музей не прекращал научной работы, но остался без экспозиций. Лишь в филиале музея в поселке Воргашор работают две экспозиции: "Север: природа и человека", "Одежда жителей Печорского края". В городском выставочном зале музей проводил около 20 временных выставок в год. Небольшие выставки открывали и в школах.

"Сейчас у музея есть помещения, где наконец будут созданы постоянные залы, и где можно будет узнать об истории Воркуты. Эта тема не перестает интересовать и жителей города, и гостей", - рассказал Токмянин.

Ремонт проводится на средства благотворительного фонда "Ренова", сообщил собеседник агентства. "Самая важная и первая экспозиция музея расскажет об истории Воркуты и связанной с ней истории ГУЛАГа в Воркутинском районе. Это Воркутлаг, открытие угольных месторождений, появление города, его рост и развитие. Создание Воркутинского драматического театра, открытие шахт, первые трудовые знамена, работа "Воркутауголь" - все это будет отражено в экспозиции", - пояснил Токмянин.

О музее и Воркуте

Согласно данным официального сайта музея, он был открыт в мае 1960 года, в его создании принимали участие 50 ведущих предприятий и организаций Воркуты. Первые экспозиции рассказывали о происхождении края, угольной отрасли, гражданском и промышленном строительстве, развитии науки, быта и культуры.

Музей подготовил обоснование границ изучаемого района в рамках бывшего Печорского уезда, где еще в конце XIX - начале XX веков сложились постоянные экономические этнокультурные связи между коми, русскими и ненцами. В 1968 году музей в связи с увеличением объема работ по изучению территории Крайнего Севера получил статус межрайонного. В этот период учреждение помогало становлению музеев Инты, Ижмы, Усть-Цильмы в Коми.

Фонды музея насчитывают более 83 тыс. единиц хранения, в том числе это коллекция театральных афиш и программ 1940-1950 годов Воркутинского музыкально-драматического театра, рожденного в недрах ГУЛАГа, подшивки газеты "Заполярная кочегарка" (1940-1950), уникальные экспонаты по истории Воркутлага - шахматы, выполненные из хлебного мякиша, рукотворные поздравительные открытки, предметы лагерного быта. Хранятся уникальные этнографические коллекции, например, ненецкое жертвенное место с острова Вайгач, предметы быта коми и ненцев. Есть интересные объекты ископаемой флоры и фауны: часть черепа пещерного медведя, череп овцебыка, кости мамонта и кита. Хранятся предметы археологии - Лонгат-Еганский клад медно-бронзовых изделий X - XIV веков, большая коллекция фотодокументов и материалов по истории города и о его жителях.