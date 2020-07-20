Цыбульский: закладка новых подлодок способствует созданию рабочих мест в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июля. /ТАСС/. Закладка новых подводных лодок на заводе Севмаш в Северодвинске способствует созданию рабочих месте в городе. Об этом в понедельник на церемонии закладки крейсеров заявил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

В понедельник в Северодвинске заложили две новые атомные подлодки модернизированного проекта 885М "Ясень-М", они получат имена "Воронеж" и "Владивосток".

"Закладка новых подводных крейсеров "Воронеж" и "Владивосток" - это не только укрепление флота, но и создание высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области. Я хочу поздравить всех корабелов Северодвинска с этим замечательным событием и сказать, что сегодня начинается долгая кропотливая работа, которая, надеюсь, закончится еще более торжественным моментом, когда мы поднимем флаги на этих крейсерах", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

Контракт на строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М "Ясень-М" был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 "Северодвинск" вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М "Казань" планируется к передаче флоту в 2020 году.

В настоящее время на "Севмаше" на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие подлодок проекта 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс", а также гиперзвуковые ракеты "Циркон".