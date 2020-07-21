Архангельская область выделила дополнительно около 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области выделили 9,8 млн рублей на перепрофилирование коек Северодвинской городской больницы №2 для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщила на заседании областного правительства заместитель министра здравоохранения региона Мария Будейкина.

"В связи с необходимостью финансового обеспечения перепрофилирования коечного фонда Северодвинской городской клинической больницы №2, на базе которой развернут инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, предлагается направить 9,802 млн рублей", - сказала Будейкина.

Правительство региона поддержало это решение. Средства пойдут на возмещение затрат по приобретению кислородных концентраторов и насосов, на покрытие расходов по ремонтам и установке специальных перегородок и шлюзов. Кроме того, деньги выделены на оплату проживания в санатории-профилактории Севмаша сотрудников, привлеченных к работе в госпитале.

Число случаев новой коронавирусной инфекции в Архангельской области составляет 8 081. Наиболее неблагоприятная обстановка сохраняется в архангельской агломерации (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский район). За последние сутки выявлены 92 новых случая коронавируса. По состоянию на 21 июля, проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 2 301 человек, 5 683 выздоровели. В регионе обследованы на коронавирус 173 820 человек.