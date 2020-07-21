Северный флот и РГО завершили формирование отрядов для комплексной экспедиции в Арктику

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Северный флот совместно с Русским географическим обществом (РГО) завершил формирование экспедиционных отрядов для комплексной экспедиции на арктические острова архипелага Новая Земля, Таймыр и Чукотку. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня на борт ледокола "Илья Муромец" прибыла группа Русского географического общества, которая вскоре примет участие в комплексной экспедиции Северного флота в Арктику. С прибытием представителей РГО завершилось формирование экспедиционных отрядов", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в этом году экспедиция будет проведена двумя отрядами и охватит Северный остров архипелага Новая Земля, а также часть континентального побережья северных морей, в частности на полуострове Таймыр и на Чукотке. Первый отряд возглавит представитель 12-го Главного управления Минобороны РФ Сергей Зинченко, второй - представитель Кольской флотилии разнородных сил Дмитрий Мясников, научным руководителем экспедиции от Северного флота назначен представитель 12-го Главного управления Минобороны Сергей Чуркин. РГО представляют не только научная и медиагруппа, как это было в 2019 году, но и группа поисковиков из движения "Арктический фронт".

Первый отряд с группой военных и ученых отправится на морском буксире МБ-12 отряда судов вспомогательного флота через Баренцево море на Северный остров Новой Земли. Он выполнит реконструкцию маршрута экспедиции знаменитого исследователя Арктики Владимира Русанова, которую он совершил 110 лет назад в 1910 году. Также ученые проведут мониторинг объектов культурного и природного наследия на Новой Земле, изучат экологическое состояние территории и выполнят ряд важных биологических наблюдений. Продлится эта экспедиция две-три недели в зависимости от возможности проведения исследований и работ.

Второй экспедиционный отряд выйдет в Арктику на ледоколе Северного флота "Илья Муромец" и будет заниматься исследовательской и поисковой деятельностью на побережье и архипелагах вдоль трассы Северного морского пути от Карских ворот до Чукотки в течение нескольких месяцев. Все экспедиционные мероприятия моряки-североморцы выполняют без привлечения дополнительных средств, совмещая их с плановыми мероприятиями по боевой подготовке.

Комплексное исследование арктических архипелагов началось в 2018 году по инициативе Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, командовавшего тогда Северным флотом. Она была поддержана министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и Русским географическим обществом. Первая экспедиция была проведена на Новую Землю, а вторая - на Землю Франца-Иосифа в 2019 году.