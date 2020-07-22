Изготовление деталей для опорных оснований ледостойкой платформы началось на "Севмаше"

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Корпусообрабатывающий цех ПАО "Севмаш" приступил к производству деталей и секций корпусных конструкций блоков опорного основания ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) "А" для обустройства Каменномысского газового месторождения. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Работы по изготовлению деталей и секций корпусных конструкций платформы будут производиться в трех цехах: корпусообрабатывающем, корпусосварочном и стапельном цехе № 42. Кроме того, с конструкторским бюро "Коралл" (г. Севастополь) заключен договор на рабочее проектирование, и ПКБ "Севмаш" выпустит рабочую документацию на основные корпусные конструкции блока опорного основания платформы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в процесс изготовления платформы включены и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации, а генеральным подрядчиком по изготовлению суперблока является Центр судоремонта "Звездочка". Всего по контакту для изготовления деталей планируется переработать около 7 тыс. тонн металла.

Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году на шельфе Обской губы. Оно расположено в ее акватории и названо так в честь поселка Мыс Каменный. Запасы природного газа - порядка 550 миллиардов кубометров. Для противостояния льду основание буровой платформы будет иметь клиновидную форму. Длина платформы для проекта "Каменномысское-море" составит 135 м, ширина - 69 м.