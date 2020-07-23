Жители Ненецкого АО смогут сохранить неиспользованный льготный проезд к месту отдыха

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа смогут использовать льготы по оплате проезда к месту отдыха и обратно в 2021 году, если не воспользовались ими в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

Согласно статье 325 Трудового кодекса РФ, жители НАО и других районов Крайнего Севера имеют право за счет работодателя компенсировать свои расходы на проезд и провоз багажа до места отдыха и обратно в пределах России. На этот вид льгот они имеют право претендовать раз в два года.

"Вступил в силу документ о сохранении до 2021 года не использованной в 2020 году льготной дороги. Теперь жители НАО, которые из-за противоэпидемиологических мер не воспользовались льготной дорогой в этом году, смогут использовать ее в 2021 году", - говорится в сообщении. Ранее предложение о сохранении неиспользованного льготного проезда к месту отдыха для жителей НАО направлял в Минтруда России врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

С начала пандемии в НАО зарегистрирован 261 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен один случай. 109 человек вылечились и выписаны из больниц, трое умерли от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. Всего на лечении в инфекционном отделении в Нарьян-Маре остаются 16 человек, 131 пациент получает лечение амбулаторно, двое лечатся в медицинских учреждениях Республики Коми.