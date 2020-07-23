Памятник жителям НАО, погибшим под Ленинградом в годы войны, открыт на Синявинских высотах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Монумент в память о жителях Ненецкого АО, погибших в годы Великой Отечественной войны под Ленинградом, открыт в четверг на мемориальном комплексе на Синявинских высотах. В церемонии открытия приняла участие официальная делегация Ненецкого автономного округа во главе с врио губернатора Юрием Бездудным.

В годы блокады Ленинграда (1941-1944) Синявинские высоты были местом продолжительных ожесточенных боев, в которых погибли сотни тысяч советских солдат. Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню у Стелы памяти. Монумент торжественно открыли Юрий Бездудный и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. "160 наших земляков погибло и пропало без вести на Синявинских высотах, 7 из них покоятся на этом мемориале. Очень тяжелые бои шли, невероятные испытания выпали на долю воинов", - сказал на церемонии Бездудный. У монумента прошла панихида по погибшим воинам, делегаты возложили к нему цветы и траурные венки.

На монументе, выполненном из черного камня, высечена карта НАО и надпись: "Героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны от Ненецкого автономного округа". Ниже - фраза на ненецком языке. Монумент планировалось открыть раньше, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. "Мы работали, наверное, в течение 9 месяцев с представительством администрации НАО в СЗФО, в городе Санкт-Петербурге. Мы хотели это сделать перед Днем Победы. Но были жесткие ограничительные мероприятия, <...>, поэтому мы смогли это сделать только сегодня", - рассказал ТАСС Николай Емельянов.

Мемориальный комплекс "Синявинские высоты" в Кировском районе Ленинградской области включает две большие аллеи с памятниками, посвященными защитникам Ленинграда, мемориальными плитами и братскими воинскими захоронениями. Он входит в число памятников Зеленого пояса Славы.

На территории Кировского района с сентября 1941 по январь 1944 года проходили наиболее ожесточенные бои за осажденный Ленинград. По данным историков, в боях на кировской земле смертность солдат была в 10-100 раз больше, чем на других крупных полях сражений Второй мировой войны. Останки погибших солдат, лежавшие на поверхности, собирали в этих местах до конца 1950-х годов, а с начала 1960-х в Кировском районе начали вести раскопки. Только на Синявинских высотах, которые историки называют "ленинградским Верденом" (по аналогии с Верденским сражением Первой мировой войны, одним из самых кровопролитных в истории) погибли 110 тысяч советских солдат и офицеров.

Память о сражениях

В районе Синявинских высот в январе 1943 года проходили важнейшие сражения операции "Искра", результатом которой стало соединение Ленинградского и Волховского фронтов в районе деревни Марьино (западнее Синявино) и прорыв блокады Ленинграда.

Зеленый пояс Славы - мемориальный комплекс, создававшийся в 1960-х годах на территории протяженностью более 200 км по рубежам битвы за Ленинград 1941-1944 годов. В Зеленый пояс Славы вошли 80 памятников, обелисков и других мемориальных сооружений. В качестве самостоятельных элементов в его состав включены братские воинские кладбища и захоронения, здания и сооружения, отмеченные мемориальными досками, парки и мемориальные аллеи.