Создание центра арктической медицины в Архангельске включили в стратегию развития Арктики

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития включило инициативу по созданию в Архангельске центра арктической медицины в стратегию развития Арктики до 2035 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства по итогам встречи главы ведомства Александра Козлова с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

"Мы как министерство поддерживаем все инициативы, которые исходят от региона. Максимально помогаем с реализацией. Например, что касается создания центра арктической медицины. Это крайне интересное и важное предложение, однозначно мы на вашей стороне. И мы на самом деле уже включили это мероприятие в проект стратегии развития Арктической зоны на период до 2035 года", - приводят в сообщении слова Козлова.

Цель проекта по созданию медицинского центра, который предлагают сформировать на базе Северного государственного медицинского университета, - повышение продолжительности жизни в Арктике и снижение смертности населения. СГМУ - единственный медицинский университет в Арктической зоне России, отмечают в министерстве. В университете обучаются более 10 тыс. студентов и слушателей; 75% выпускников вуза продолжают работать в арктических регионах.

Кроме того, на встрече обсудили программу развития Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), который планируется сделать центром компетенций в Арктике. "В целом эта программа одобрена. Она предусматривает очень много пунктов, но ключевое - это своего рода целевой набор. То есть набирать студентов будут на те специальности, которые требуются в Арктической зоне России. Программа развития САФУ включена в проект новой редакции госпрограммы развития Арктики, которую готовит Минвостокразвития", - отмечают в пресс-службе ведомства.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года, которая объединит мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, завершается работа над стратегией и госпрограммой развития макрорегиона. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктики, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.