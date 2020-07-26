В Североморске в День ВМФ подняли самый большой Андреевский флаг

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 26 июля. /ТАСС/. Самый большой Андреевский флаг в День Военно-морского флота России подняли на мысе Алыш в главной базе Северного флота - Североморске. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в главной базе Северного флота (городе Североморске) на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг. Это мероприятие было посвящено главному празднику российских моряков - Дню Военно-морского флота. Торжественный подъем военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся сегодня в 9 часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота", - говорится в сообщении.

На крейсерах Северного флота "Петр Великий" и "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" были подняты также орденские военно-морские флаги, а на легендарной подводной лодке-музее "К-21" поднят Краснознаменный флаг ВМФ СССР, как напоминание о преемственности боевой славы военных моряков Северного флота.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России, состоятся в Североморске днем на Приморской площади и в Кольском заливе, в акватории базы надводных кораблей. В них примут участие экипажи кораблей и подводных лодок. На флоте подчеркнули, что все торжественные мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемических мер.

О сокращении числа зрителей на параде

Управляющий делами администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Североморск Олег Прасов уточнил ТАСС, что зрительские трибуны в Североморске во время морского парада будут заполнены только наполовину в целях соблюдения безопасности в связи с пандемией.

"Вместимость зрительских трибун на Приморской площади в Североморске немного больше тысячи человек, но будет только 50%. На трибунах места будут распределены в шахматном порядке, это сокращает число зрителей, но создает больше безопасности для них. Будет вестись прямая трансляция мероприятий, которые пройдут на Приморской площади и в акватории Кольского залива. Их можно будет увидеть и в интернете, и по телевизору на местных каналах, так что у всех желающих будет возможность посмотреть праздник", - сказал Прасов.

Еще с самого утра, до того, как начали подходить зрители на Приморскую площадь, специалисты подрядной организации администрации города совместно со специалистами Северного флота обработали дезинфицирующими растворами Приморскую площадь, зрительские трибуны, центральную улицу Сафонова и прилегающие дворы. То же самое будет сделано и по окончании парада.

В оцеплении у места проведения праздничных мероприятий обеспечивают безопасность военнослужащие Северного флота, сотрудники полиции ЗАТО Североморск и Росгвардии. Для посещения парада других ограничений нет, жители и гости Североморска традиционно будут наблюдать за зрелищем с набережной и сопок, которые возвышаются над Приморской площадью.

"Организован единый пункт пропуска на Приморскую площадь. Помимо вопросов антитеррористической безопасности, наши волонтеры предлагают жителям либо надеть свои маски, либо выдают бесплатно маски, которые администрация Североморска закупила заблаговременно. Здесь же находятся дезинфицирующие коврики, чтобы можно было обработать обувь, дезинфекторы для рук", - уточнил Прасов.

Праздничные мероприятия в Североморске начнутся с торжественного марша войск Североморского гарнизона, затем в акватории Кольского залива состоится морской парад, в котором примут участие около 30 кораблей и судов флота. После этого начинается военно-спортивный праздник, который завершится показательными выступлениями морских пехотинцев Северного флота, они разыграют бой за необорудованное побережье. Вечером в Североморске состоится праздничный салют.

В новость внесены изменения (10:48 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.