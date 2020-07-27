В Архангельской области объем средств на эскроу-счетах за полгода увеличился в 8 раз

ТАСС, 27 июля. Объем средств, размещенных на эскроу-счетах в Архангельской области для расчета по договорам долевого жилищного строительства, за первые 6 месяцев 2020 года увеличился более чем в 8 раз, превысив отметку в 283 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Строительство новых жилых домов для Архангельской области имеет важное значение. Власти региона планируют поэтапно увеличивать финансирование из регионального бюджета программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, начиная с 2021 года. Региону требуется порядка 22 млрд рублей для того, чтобы отремонтировать или построить новые дома взамен аварийных. Сейчас в Архангельской области ветхими признаны более 1 660 домов.

"В Архангельской области количество счетов эскроу для расчета по договорам долевого жилищного строительства за первое полугодие 2020 года выросло с 17 до 133, а объем размещенных на них средств - с 32,2 млн рублей до 283,1 млн рублей. Первые пять счетов эскроу на сумму 12,8 млн рублей были раскрыты в Поморье в мае 2020 года. Это означает, что строители уже получили средства дольщиков после сдачи дома, а ряд северян стали собственниками жилья с использованием нового механизма финансирования, позволяющего дольщикам не рисковать своими средствами", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент Архангельская область находится на пятом месте в СЗФО по числу кредитных договоров на финансирование проектов долевого строительства с применением эскроу-cчетов. Регион уступает лишь Санкт-Петербургу, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областям. На 1 июля в регионе заключили четыре таких договора на общую сумму более 1 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в начале года.

"С 13 июля 2020 года вступил в силу закон, по которому застройщик будет получать доступ к деньгам на счетах эскроу в долевом жилищном строительстве сразу после подписания акта о введении дома в эксплуатацию, а не после регистрации первого права собственности, как раньше", - цитирует пресс-служба управляющего отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрея Блока.