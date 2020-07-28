Регулярное авиасообщение Архангельск - Котлас - Череповец откроется с 31 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Регулярное сообщение по маршруту Архангельск - Котлас - Череповец (Вологодская область) будет открыто с 31 июля, сообщает во вторник пресс-служба администрации Архангельской области.

"Авиакомпания "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" с 31 июля открывает программу регулярных субсидированных рейсов из аэропорта Архангельск в Котлас и Череповец по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.

Стоимость билета на участке Архангельск - Котлас 3 294 рубля, Котлас - Череповец 3 708 рублей, Архангельск - Череповец 7 002 рубля в одну сторону. Время рейсов подобрано таким образом, чтобы было удобно для пассажиров, которые далее следуют в Москву и Санкт-Петербург из Архангельска и Череповца.

Ранее прямых рейсов по этому маршруту не было, из Архангельска в Череповец можно было добраться только через Москву или Санкт-Петербург.