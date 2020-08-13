В Ленинградской области создадут велосипедную дорожку до Финляндии в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Велосипедную дорожку из города Светогорска Ленинградской области до города Иматра в Финляндии планируется создать в 2021 году. Дорожка строится в рамках проекта "Велодвижение", который реализуется по программе приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия", сообщила в четверг пресс-служба Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга.

Дирекция в четверг подвела итоги конкурса на право заключения договора на выполнение работ по размещению указанной велодорожки. Его победителем стала компания "Террикон".

"Компания выполнит обустройство велосипедной дорожки в рамках проекта на территории г. Светогорска в Ленинградской области в соответствии с разработанной ранее проектной документацией. Согласно плану реализации проекта инфраструктурные работы на территории г. Светогорска будут закончены летом 2021 года", - говорится в сообщении.

Протяженность двухполосной велодорожки составит около 4 км. Начальная цена конкурса на создание дорожки - 58,8 млн рублей. Планируется, что велодорожка свяжет Светогорск и финский город Иматра.

Проект "Велодвижение" реализуется Дирекцией с 2018 года в партнерстве с г. Иматрой, региональным Центром экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии и г. Светогорском при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия - Россия" на период 2014-2020 гг.