Фонд развития Югры продал контрольный пакет акций регоператора "Югра-Экология"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Фонд развития Югры (принадлежит правительству Ханты-Мансийского автономного округа) продал пакет акций в 54,55% регионального оператора "Югра-Экология" за 190,6 млн рублей. Доходность от первоначальных вложений составила порядка 550% годовых, сообщается на сайте фонда.

"Фонд развития Югры вышел из состава акционеров АО "Югра-Экология", реализовав контрольный пакет акций управляющей организации регоператора - АО "ЮТЭК-Региональные сети". Сумма сделки по продаже 54,55% акций составила 190,6 млн рублей", - сказано в сообщении.

По словам генерального директора фонда Романа Генкеля, которые приводятся в сообщении, доходность от первоначальных вложений составила порядка 550% годовых. "На старте работы регионального оператора АО "Югра-Экология" Фонд развития Югры вложил в уставный капитал общества около 39 млн рублей, получив 79,6% акций. Позднее 25% пакет был продан за 74 млн рублей. С учетом контрольного пакета общая сумма продажи акций АО превысила 265 млн рублей. Бюджет автономного округа от этой сделки только налога на прибыль получил более 45 млн рублей, а доходность от первоначальных вложений составила порядка 550% годовых", - пояснил он.

Генкель добавил, что вырученные средства планируется направить в венчурный фонд на финансирование промышленных инновационных стартапов. Первые пилотные проекты планируется профинансировать до конца августа 2020 года.

В свою очередь заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев отметил, что у автономного округа остается контроль за деятельностью регоператора через акционера "ЮТЭК-Региональные сети" и соглашение с департаментом промышленности Югры об организации работы регоператора в автономном округе.

В настоящее время на территории региона работает 31 подрядчик "Югра-Экология" - операторы по транспортированию отходов, которые ежедневно выводят на маршруты более 500 машин. Уровень сбора платежей физических и юридических лиц достигает 90%, что превышает средние показатели по стране. В соответствии с реформой системы обращения с ТКО, за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.