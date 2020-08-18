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НАО получит 12 млн рублей из федерального бюджета на горячее питание для школьников

Таким образом, 2,5 тыс. учеников будут обеспечены горячим питанием

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получит из федерального бюджета 12 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов, говорится во вторник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"До начала нового учебного года регион получит федеральную субсидию в размере 12 млн 149 тыс. рублей. Они будут направлены на обеспечение всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Это более 2,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году.

В Ненецком округе проблем с обеспечением горячим питанием в начальной школе нет. В регионе ранее бесплатно горячее питание получали школьники отдельных категорий, но с 1 сентября это будет распространяться на всех учеников 1-4 классов.

Ранее предполагалось, что полный переход на предоставление бесплатного питания школы должны выполнить поэтапно, начиная с 1 сентября 2020 года, до 1 сентября 2023 года, но власти региона приняли решение, что с 1 сентября 2020 года таким питанием будут обеспечены все учащиеся 1-4 классов в полном объеме. С сентября по декабрь 2020 года для этого требуется 32 млн 151 тыс. рублей. Дополнительные средства на горячее питание для школьников будут привлечены из окружного бюджета.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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