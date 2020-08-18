Плавучий университет МГУ изучил историю оледенения востока Баренцева моря

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Экспедиция плавучего университета МГУ на судне "Академик Николай Страхов" вернулась из восточной части Баренцева моря в Архангельск. Как рассказал во вторник в своем выступлении на конференции плавучих университетов участник рейса Александр Монтелли, в этом году впервые была изучена история оледенения восточной части Баренцева моря.

"Мы хотели изучить историю оледенения в регионе, известна достоверно и очень хорошо закартирована история движения ледового покрова на территории северо-западной части Евразии, в норвежской части Баренцева моря хорошо закартирована история обледенения в четвертичный период. В то же время в восточной части Баренцева моря и Карском море эта история очень плохо изучена. История ледового покрова очень важна для изучения, так как позволяет нам судить о том, как современный ледовый покров <…> может продолжать свое движение, разрушение или накопление в ближайшем будущем", - сказал Монтелли.

Экспедиция плавучего университета МГУ в восточной части Баренцева моря продлилась 31 день. В ходе рейса ученые и студенты исследовали формы рельефа морского дна. "Борозды ледового выпахивания - это самая распространенная структура в рельефе дна, связанная с деятельностью айсбергов, которые своим килем пропахивают морское дно, - пояснила выпускница геологического факультета МГУ Марина Соловьева. - Борозды подледникового выпахивания - структуры, которые оставляет ледник, когда отступает. В некоторых местах борозды разнонаправленные, то есть ледник менял свое направление".

Исследователи обнаружили в восточной части Баренцева моря редкие формы рельефа, у которых пока нет названия на русском языке, по-английски это hill-hole pair. Это пары холмов и ложбин за ними, образующиеся в результате движения ледника по неоднородной поверхности. "Эти объекты позволяют судить о направлении движения ледника", - добавила Соловьева. Еще были выявлены три туннельные долины. "Это уникальные объекты, подледниковые системы, которые образовывались под воздействием воды под большим давлением под ледниковыми массами, - сказала участница экспедиции. - Закартировали их от начала и до конца на расстоянии в несколько десятков километров". Все эти данные позволяют закрыть обширные белые пятна в истории обледенения Евразии.

Еще одной целью было изучение газовых гидратов. Газогидраты - относительно новый и потенциально обширный источник природного газа. Они представляют собой молекулярные соединения воды и метана, существующие при низких температурах и высоком давлении. В природе газогидраты встречаются либо в зонах вечной мерзлоты, либо на глубоководье. "[Мы обнаружили так называемые] воронки взрыва, которые образовались в результате нахождения на этой территории древних газовых гидратов, которые образовывались под ледником. Когда ледник отступал, гидраты начинали диссоциировать на газ и воду и взрывались, образуя большие воронки с очень крутыми стенками. И оказалось, что эти структуры широко распространены, что может говорить о том, что раньше в этом районе была активная флюидоразгрузка (выход газов)", - пояснила Соловьева.

Одной из задач являлась оценка современной флюидоразгрузки, для которой тоже характерны особые формы донного рельефа. "[Это] покмарки - зоны современного выхода газов на поверхность, но они оказались очень маленькими, примерно в 10 раз меньше воронок взрыва", - добавила участница экспедиции.

Обмен опытом

Представители плавучих университетов России впервые обменялись опытом проведения экспедиций с участием ученых и студентов на разных морях и реках страны в ходе первой конференции плавучих университетов страны "Плавучие университеты - 2020. Обучение через исследования". Как рассказал ТАСС директор Арктического центра САФУ Александр Сабуров, на конференции удалось обсудить особенности реализации проекта в разных регионах и форматах и роль таких проектов в формировании дальнейшей карьеры студентов.

О своей практике рассказали представители Арктического плавучего университета САФУ, Плавучего университета МГУ, который только что вернулся в Архангельск из экспедиции в Баренцевом море на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов". Также в конференции приняли участие Балтийский плавучий университет, Флотилия плавучих университетов на Волге, Плавучий университет Института океанологии РАН.

Не все участники смогли приехать в Архангельск: в формате видеоконференции к обсуждению присоединились представители университетов Санкт-Петербурга, Калининграда и Саратова. Как отметила в своем выступлении директор института гидрологии и океанологии Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Татьяна Еремина, для их вуза плавучий университет стал "настоящей кузницей кадров", многие из участников проекта сейчас преподают в РГГМУ.

История плавучих университетов в РФ

Первым плавучим университетом в России был совместный проект ЮНЕСКО - МГУ, который начался в 1991 году с экспедиции в Средиземное и Черное моря. В ходе рейсов в течение 1990-х были сформулированы основные принципы плавучих университетов, которые зафиксированы в документах ЮНЕСКО: многодисциплинарный подход, непрерывность обучения, цикличность, интенсивность обучения, упор на самостоятельную работу студентов. Основная цель - воспитать молодых ученых, но это не просто участие в экспедиции, а полный годовой цикл, включающий подготовку к экспедиции, а после нее - обработку материалов и выступления на конференциях. Проект с ЮНЕСКО включал в себя 18 рейсов, в том числе в арктические моря.

Балтийский плавучий университет (БПУ) существовал в течение 15 лет - с 1993 года. "В те годы было очень важно развитие международных контактов, - сказала Еремина. - Это помогло наладить контакты с другими университетами, в частности с университетом Упсалы". Участники БПУ изучали экосистему Балтийского моря, проводили, например, программу исследований захоронений химических вооружений на дне Балтики. Еремина отметила, что в РГГМУ надеются на возрождение проекта, пока студенты вуза принимают участие в экспедициях других плавучих университетов, в частности Арктического на судне "Профессор Молчанов".

Университеты на море и на реках

В ходе плавучих университетов на Волге большое внимание уделяется творческой составляющей.

"Например, работает плавучая художественная школа, где ребята, которые учатся на художников, <…> обучаются живописи на природе, обучаются отражать живописно экспедиционную работу, что дело очень непростое, - рассказал руководитель проекта "Флотилия плавучих университетов" Алексей Иванов. - И сразу же презентуют свои работы на различных выставках во время стоянок в населенных пунктах, потом организуют стационарные выставки в своих учебных заведениях, в других городах. <…> В формате экспедиции была совсем необычная [составляющая] - у нас работал плавучий научно-иcторический театр". В течение последних лет работает также плавучая телевизионная школа.

Как рассказал научный сотрудник лаборатории арктического мониторинга САФУ Никита Соболев, Арктический плавучий университет дает возможность добраться до самых труднодоступных участков Арктики. Лаборатория проводит исследования наличия загрязняющих веществ в рыбе и птице, которых употребляют в пищу представители коренных народов Севера, а также как эти вещества накапливаются в их организме. По результатам исследований разрабатываются рекомендации.

"Уже получили достаточно большое количество результатов. Это данные по содержанию стойких органических загрязнителей в крови жителей поселков Бугрино и Варнек, - пояснил Соболев. - Были сформулированы рекомендации для коренного населения, как скорректировать питание для сохранения здоровья. <…> Например, для того, чтобы восполнить суточную норму йода путем потребления одной порции трески в неделю".

В этом году Арктический плавучий университет (АПУ) из-за пандемии коронавируса организаторы провели в формате онлайн, ученые из разных университетов прочитали 15 лекций, а программа, запланированная на 2020 год, перенесена на лето 2021 года. "Профессор Молчанов" пойдет в рейс на север Новой Земли и на Землю Франца-Иосифа. Проректор по международному сотрудничеству САФУ Константин Зайков не исключил, что в 2021 году могут состояться и две экспедиции АПУ.