В Петербурге легковушка въехала в остановку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в другую машину и въехал в остановку общественного транспорта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП пострадал пешеход, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Водитель, управляя автомобилем Toyota, при совершении разворота не уступил дорогу двигавшемуся попутно автомобилю Volkswagen Polo. После столкновения автомобиль Toyota совершил наезд на остановку общественного транспорта и пешехода - женщину 1960 года рождения, которая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, авария произошла около дома №36 на улице Салова. По факту происшествия проводится проверка.