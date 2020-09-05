В Нарьян-Маре установили памятник протопопу Аввакуму

ТАСС, 5 сентября. Памятник протопопу Аввакуму в субботу открыли в Нарьян-Маре, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.

"Сегодня в регионе состоялось открытие барельефа в честь юбилея русского писателя, идеолога раннего старообрядчества Аввакума Петрова", - говорится в сообщении.

Памятник установили на территории местной религиозной организации "Старообрядческая поморская община г. Нарьян-Мара" Древлеправославной поморской церкви. Проект памятника был представлен настоятелем старообрядческой Поморской общины Нарьян-Мара Александром Ляпуновым, поддержан губернатором Ненецкого автономного округа и согласован на съезде Древлеправославной поморской церкви в конце 2018 года. В течение года его создавал архангельский скульптор, заслуженный художник России Сергей Сюхин. "Я умышленно не стал делать круглую скульптуру, так как она не характерна для православия, а тем более для старообрядчества. Сделал барельеф на фоне медной иконы, которые пользуются большим уважением у старообрядцев", - приводит пресс-служба слова художника.

Протопоп Аввакум - идеолог и самый видный деятель старообрядчества в период его возникновения. В Пустозерске находился в ссылке, где и был сожжен. В 2020 году отмечается 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. Пустозерск - первый город на русском Севере, был основан в 1499 году на Печоре. Пустозерское городище находится в 20 км от Нарьян-Мара.