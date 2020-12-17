CAS поставит точку. Судьи примут решение о правомерности санкций WADA к российскому спорту

ТАСС, 17 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг вынесет решение о правомерности четырехлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. От вердикта судей зависит, будут ли российские спортсмены ближайшие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры.

Точку в судебном споре поставят Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Гарави (Франция) - арбитры CAS, которые в прошлом уже разбирали дела, связанные с крупнейшим в истории России допинговым кризисом.

Главными действующими лицами спора являются WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что и позволило применить столь серьезные санкции. Правом лишать спортсменов возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны WADA было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения - соответствующие изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.

WADA может наказывать только национальные антидопинговые агентства, однако последствия принятых решений могут затрагивать интересы других сторон. По этой причине Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР), а также ряд российских федераций и спортсменов участвовали в заседании, которое проходило со 2 по 5 ноября, на правах третьей стороны. Президент МОК Томас Бах заявил перед началом слушаний, что решение CAS должно быть четким и не давать поводов для его интерпретаций.

Если будет принята сторона WADA, российские спортсмены ближайшие четыре года на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать в нейтральном статусе, страна с большой долей вероятности лишится права провести в 2022 году чемпионаты мира по волейболу и стрелковому спорту, в 2023-м - чемпионат мира по хоккею, а также другие крупные международные турниры. Скорей всего, санкции будут распространяться только на две Олимпиады. Если они будут утверждены до Игр в Токио (открытие должно состояться в конце июля 2021 года), то после будут действовать только на зимние Игры 2022 года в Пекине. Но нельзя исключать и того, что без флага российские спортсмены выступят и на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

В случае, если СAS примет сторону WADA, российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. Также вступит в силу четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими, а также руководством ОКР и ПКР.

Почему WADA подало иск к РУСАДА

Российский спорт может понести наказание, поскольку WADA сочло, что страна нарушила условия восстановления прав РУСАДА от 2018 года. Затянувшийся допинговый кризис тогда было решено преодолеть с помощью договора: Российское антидопинговое агентство было восстановлено в обмен на обещание российских властей передать из московской лаборатории пробы и базу данных (LIMS) проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год. База данных была передана только со второй попытки, с нарушением дедлайна и, как установило WADA, в искаженном виде, что стало нарушением договоренностей. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Решение CAS может быть опротестовано в Верховном суде Швейцарии, однако отмена вердикта будет возможна только в том случае, если будут выявлены процедурные нарушения ведения процесса.