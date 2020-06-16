Спорт
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РУСАДА возобновляет допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса
РУСАДА возобновляет допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса
Клубные соревнования под эгидой FIBA Europe досрочно завершены из-за пандемии
Клубные соревнования под эгидой FIBA Europe досрочно завершены из-за пандемии
"Норникель" может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
"Норникель" может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
Мусаев стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар"
Мусаев стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар"
Левитин включен в состав координационного совета по подготовке к Евро-2020 в Петербурге
Левитин включен в состав координационного совета по подготовке к Евро-2020 в Петербурге
Российские шпажисты начали тренировки на базе "Озеро Круглое"
Российские шпажисты начали тренировки на базе "Озеро Круглое"
В ФК "Ростов" объяснили, кто из болельщиков сможет попасть на гостевую игру с "Сочи"
В ФК "Ростов" объяснили, кто из болельщиков сможет попасть на гостевую игру с "Сочи"
Двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем футбольного клуба "Филадельфия"
Двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем футбольного клуба "Филадельфия"
Футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование для участия в сезоне-2020/21 ПФЛ
Футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование для участия в сезоне-2020/21 ПФЛ
Васильев ожидает перестановок в тренерском штабе сборной России после конференции СБР
Васильев ожидает перестановок в тренерском штабе сборной России после конференции СБР
РУСАДА просит протестированных спортсменов сообщать о заражении COVID-19 в течение 21 дня
РУСАДА просит протестированных спортсменов сообщать о заражении COVID-19 в течение 21 дня
РУСАДА выступило с обращением к спортсменам по случаю возобновления допинг-тестирования
РУСАДА выступило с обращением к спортсменам по случаю возобновления допинг-тестирования
Агент Вагнера Лава опроверг информацию о договоренности футболиста с ЦСКА
Агент Вагнера Лава опроверг информацию о договоренности футболиста с ЦСКА
Старт женского чемпионата России по регби-7 запланирован на середину августа
Старт женского чемпионата России по регби-7 запланирован на середину августа
Иванов: Единая лига ВТБ требует от клубов железобетонные банковские гарантии бюджета
Иванов: Единая лига ВТБ требует от клубов железобетонные банковские гарантии бюджета
Команду чемпионата России по регби отстранят от матча в случае выявления COVID-19 у игрока
Команду чемпионата России по регби отстранят от матча в случае выявления COVID-19 у игрока
Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии
Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии
Дружинин: наследие ЧМ-2018 позволяет успешно провести в России Кубок мира по регби
Дружинин: наследие ЧМ-2018 позволяет успешно провести в России Кубок мира по регби
ФК "Локомотив" распределит билеты на матч с "Оренбургом" среди владельцев абонементов
ФК "Локомотив" распределит билеты на матч с "Оренбургом" среди владельцев абонементов
В августе в эксплуатацию введут арену, которая примет матчи ЧМ по хоккею с мячом
В августе в эксплуатацию введут арену, которая примет матчи ЧМ по хоккею с мячом
Решение о присутствии зрителей на матче между ФК "Шинник" и "Урал" будет принято 22 июня
Решение о присутствии зрителей на матче между ФК "Шинник" и "Урал" будет принято 22 июня
В Крыму впервые начался отбор детей в академию футбола
В Крыму впервые начался отбор детей в академию футбола
Регбисты и тренеры будут тестироваться на коронавирус за 24 часа до игр чемпионата России
Регбисты и тренеры будут тестироваться на коронавирус за 24 часа до игр чемпионата России
Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин отправил заявку на нейтральный статус
Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин отправил заявку на нейтральный статус