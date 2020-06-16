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Спорт

Самые последние спортивные события России и мира, результаты соревнований. Обзоры матчей, интервью со спортсменами и тренерами. Фоторепортажи.
Допинг в спорте
РУСАДА возобновляет допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
Допинг в спорте
РУСАДА возобновляет допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
Баскетбольные еврокубки
Клубные соревнования под эгидой FIBA Europe досрочно завершены из-за пандемии
Баскетбольные еврокубки
Клубные соревнования под эгидой FIBA Europe досрочно завершены из-за пандемии
Единая лига ВТБ
"Норникель" может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
Единая лига ВТБ
"Норникель" может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
Футбол в России
Мусаев стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар"
Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев
Футбол в России
Мусаев стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар"
Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев
23 минуты назад
23 минуты назад
Евро-2020
Левитин включен в состав координационного совета по подготовке к Евро-2020 в Петербурге
23 минуты назад
23 минуты назад
Евро-2020
Левитин включен в состав координационного совета по подготовке к Евро-2020 в Петербурге
34 минуты назад
34 минуты назад
Влияние коронавируса на спорт
Российские шпажисты начали тренировки на базе "Озеро Круглое"
34 минуты назад
34 минуты назад
Влияние коронавируса на спорт
Российские шпажисты начали тренировки на базе "Озеро Круглое"
38 минут назад
38 минут назад
Футбол в России
В ФК "Ростов" объяснили, кто из болельщиков сможет попасть на гостевую игру с "Сочи"
38 минут назад
38 минут назад
Футбол в России
В ФК "Ростов" объяснили, кто из болельщиков сможет попасть на гостевую игру с "Сочи"
48 минут назад
48 минут назад
НБА
Двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем футбольного клуба "Филадельфия"
Кевин Дюрант
48 минут назад
48 минут назад
НБА
Двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем футбольного клуба "Филадельфия"
Кевин Дюрант
1 час назад
1 час назад
Футбол в России
Футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование для участия в сезоне-2020/21 ПФЛ
1 час назад
1 час назад
Футбол в России
Футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование для участия в сезоне-2020/21 ПФЛ
1 час назад
1 час назад
Зимние олимпийские виды спорта
Васильев ожидает перестановок в тренерском штабе сборной России после конференции СБР
1 час назад
1 час назад
Зимние олимпийские виды спорта
Васильев ожидает перестановок в тренерском штабе сборной России после конференции СБР
1 час назад
1 час назад
Допинг в спорте
РУСАДА просит протестированных спортсменов сообщать о заражении COVID-19 в течение 21 дня
1 час назад
1 час назад
Допинг в спорте
РУСАДА просит протестированных спортсменов сообщать о заражении COVID-19 в течение 21 дня
2 часа назад
2 часа назад
Допинг в спорте
РУСАДА выступило с обращением к спортсменам по случаю возобновления допинг-тестирования
2 часа назад
2 часа назад
Допинг в спорте
РУСАДА выступило с обращением к спортсменам по случаю возобновления допинг-тестирования
2 часа назад
2 часа назад
Футбол в России
Агент Вагнера Лава опроверг информацию о договоренности футболиста с ЦСКА
2 часа назад
2 часа назад
Футбол в России
Агент Вагнера Лава опроверг информацию о договоренности футболиста с ЦСКА
2 часа назад
2 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Старт женского чемпионата России по регби-7 запланирован на середину августа
2 часа назад
2 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Старт женского чемпионата России по регби-7 запланирован на середину августа
2 часа назад
2 часа назад
Единая лига ВТБ
Иванов: Единая лига ВТБ требует от клубов железобетонные банковские гарантии бюджета
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
2 часа назад
2 часа назад
Единая лига ВТБ
Иванов: Единая лига ВТБ требует от клубов железобетонные банковские гарантии бюджета
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
2 часа назад
2 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Команду чемпионата России по регби отстранят от матча в случае выявления COVID-19 у игрока
2 часа назад
2 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Команду чемпионата России по регби отстранят от матча в случае выявления COVID-19 у игрока
2 часа назад
2 часа назад
Допинг в спорте
Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии
Мария Ласицкене
2 часа назад
2 часа назад
Допинг в спорте
Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии
Мария Ласицкене
2 часа назад
2 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Дружинин: наследие ЧМ-2018 позволяет успешно провести в России Кубок мира по регби
2 часа назад
2 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Дружинин: наследие ЧМ-2018 позволяет успешно провести в России Кубок мира по регби
2 часа назад
2 часа назад
Футбол в России
ФК "Локомотив" распределит билеты на матч с "Оренбургом" среди владельцев абонементов
Болельщики "Локомотива"
2 часа назад
2 часа назад
Футбол в России
ФК "Локомотив" распределит билеты на матч с "Оренбургом" среди владельцев абонементов
Болельщики "Локомотива"
2 часа назад
2 часа назад
Хоккей с мячом
В августе в эксплуатацию введут арену, которая примет матчи ЧМ по хоккею с мячом
2 часа назад
2 часа назад
Хоккей с мячом
В августе в эксплуатацию введут арену, которая примет матчи ЧМ по хоккею с мячом
3 часа назад
3 часа назад
Футбол в России
Решение о присутствии зрителей на матче между ФК "Шинник" и "Урал" будет принято 22 июня
3 часа назад
3 часа назад
Футбол в России
Решение о присутствии зрителей на матче между ФК "Шинник" и "Урал" будет принято 22 июня
3 часа назад
3 часа назад
Футбол в России
В Крыму впервые начался отбор детей в академию футбола
3 часа назад
3 часа назад
Футбол в России
В Крыму впервые начался отбор детей в академию футбола
3 часа назад
3 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Регбисты и тренеры будут тестироваться на коронавирус за 24 часа до игр чемпионата России
3 часа назад
3 часа назад
Летние неолимпийские виды спорта
Регбисты и тренеры будут тестироваться на коронавирус за 24 часа до игр чемпионата России
4 часа назад
4 часа назад
Кризис в российской легкой атлетике
Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин отправил заявку на нейтральный статус
Валерий Пронкин
4 часа назад
4 часа назад
Кризис в российской легкой атлетике
Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин отправил заявку на нейтральный статус
Валерий Пронкин
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