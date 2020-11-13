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Пекин не примет финал серии Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти с 10 по 13 декабря
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не состоится в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти с 10 по 13 декабря 2020 года.

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Также Пекин не сможет принять чемпионат мира по шорт-треку, запланированный на период с 18 по 20 декабря 2020 года, и мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (25-28 февраля 2021 года).

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о замене ряда тестовых соревнований к Олимпийским играм 2022 года, которые должны были пройти в Пекине, альтернативной программой в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В октябре ISU сообщил, что финал серии Гран-при отложен, также допускался вариант отмены соревнований. 

Теги
КитайФигурное катаниеВлияние коронавируса на спорт
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